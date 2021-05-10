قوات الاحتلال تحاصر البلدة القديمة وتنشر عدة حواجز في أحيائها

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رام الله - دنيا الوطن

حاصرت قوات الاحتلال البلدة القديمة من القدس المحتلة، منذ ساعات الصباح وأغلقت عددا من الطرقات والشوارع المحيطة بالبلدة القديمة، من أجل تأمين مرور المستوطنين الذين يحتفلون بذكرى احتلال القدس.



وأفاد شهود عيان، بأن المئات من جنود الاحتلال انتشروا في مختلف أرجاء المدينة المقدسة وفي الأحياء والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى وأجبروا أصحاب المحلات التجارية على أغلاقها، ودققوا في هويات المارة للتضييق عليهم وتسهيل مرور المستوطنين.



ومن المتوقع أن ينطلق المستوطنون في مسيرة يحملون فيها أعلام الاحتلال من باب العمود وصولا إلى حائط البراق ويتجمعوا في ساحة البراق عند الساعة السادسة مساء، ومن المقرر أن تنطلق مسيرة مماثلة من باب الخليل وصولا لحائط البراق للنساء المستوطِنات أيضا.