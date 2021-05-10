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شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية: 22 حالة وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 22 حالة وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 22 حالة وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.4،% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 66، جنين 29، طولكرم 17، طوباس 3، سلفيت 3، الخليل 16، بيت لحم 5، رام الله والبيرة 13، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قلقيلية 0"، قطاع غزة 344.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 121، جنين 16، طولكرم 199، طوباس 4، سلفيت 0، الخليل 3، بيت لحم 9، رام الله والبيرة 53، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 10"، قطاع غزة 402.

وتم تسجيل 14 وفيات في الضفة الغربية: "نابلس 4، جنين 1، طولكرم 3، سلفيت 2، الخليل 3، قلقيلية 1"، وتم تسجيل 6 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 78 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 181 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 269,292 بينهم 194,564 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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