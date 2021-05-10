الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات قوات الاحتلال بحق المصلين في الأقصى تحدٍ لجهود الادارة الأمريكية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بايدن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة "إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام واعتداء وحشي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته هو تحدٍ جديد للمجتمع الدولي، وتحديدا للجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية.



وأكد أبو ردينة، أن الحكومة الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط كل هذه الجهود والتدخلات الدولية، مشددا على أن القيادة الفلسطينية وشعبنا لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات الإسرائيلية.