3 ملايين و307 آلاف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين واكثر من 307 آلاف وفاة، فيما تقترب حصيلة الإصابات الاجمالية من 159 مليونا، تعافى منهم 137 مليونا ونحو 460 ألف مريض.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 649 ألف و175 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,221 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعة الجائحة فيها، (3,748 وفاة)، والبرازيل (934 وفاة)، وكولومبيا (495 وفاة)، ومن دول الشرق الأوسط إيران (386 وفاة)، وروسيا (334 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (366,499 إصابة)، والبرازيل (34,162 إصابة)، واميركا (22,200 إصابة)، وكولومبيا (17,222 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (15,191 إصابة).



ومنذ ايام والهند تسجل حصيلة اصابات يومية قياسية، وحصيلة وفيات مرتفعة جداً كل 24 ساعة، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.



وأوضحت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى منتصف اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (595,812 وفاة)، والبرازيل (422,418 وفاة)، والهند (246,146 وفاة)، والمكسيك (218,985 وفاة)، وبريطانيا (127,605 وفيات).



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,476,781 إصابة)، والهند (22,662,575 إصابة)، والبرازيل (15,184,790 إصابة)، وفرنسا (5,777,087 إصابة)، وتركيا (5,031,332 إصابة).