قوات الاحتلال تغلق العيادة الطبية في الأقصى لمنع علاج المصابين

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باب العيادة الطبية في المسجد الأقصى المبارك "باللحام الحديدي"، لمنع علاج المصابين.



وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتدت على الطواقم الطبية، وأخرجت جميع من بالعيادة، قبل أن تقوم بإغلاقها بشكل كامل.



من جانبه، قال مفتي فلسطين والديار المقدسية الشيخ محمد حسين إن ما يجري في المسجد الأقصى هو "عدوان عن سبق إصرار، وترصد بحق المقدسيين".