عاجل

  • أبو ردينة: اعتداءات قوات الاحتلال بحق المصلين في الأقصى تحدٍ جديد للمجتمع الدولي وجهود الإدارة الأميركية

مباشر | الاحتلال يقتحم باحات المسجد الأقصى ويمطر الشبان بقنابل الغاز والصوت

شؤون فلسطينية

الهدمي: جريمة الاحتلال البشعة في الأقصى "عدوان همجي مبيّت"

الهدمي: جريمة الاحتلال البشعة في الأقصى "عدوان همجي مبيّت"
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن الجريمة البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك "عدوان همجي مبيّت".

وأشار الهدمي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، الى ان حجم العدوان والكم الهائل من الذخيرة المحرمة التي استخدمها الاحتلال ضد المصلين الآمنين في المسجد الأقصى هو مؤشر واضح على ان إسرائيل خططت مسبقا لهذه الجريمة البشعة.

وأضاف: "إن اقتحام المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث المسجدين، خلال شهر رمضان والاعتداء الهمجي على المصلين الصائمين في أكثر أشهر السنة قدسية يكشف حقيقة هذا الاحتلال البشع، وهو ما تكشف بشكل جلي بإلقاء قنابل الغاز والمسيلة للدموع في داخل المصلى القبلي المسقوف وعلى المصلين بمن فهم النساء وكبار السن والأطفال.

وتابع الهدمي: "لقد استهدفت قوات الاحتلال المصلين المسالمين بشكل مباشر بالرصاص المعدني وقنابل الصوت والمسيلة للدموع في مشهد إجرامي".

ورفض الهدمي التفسيرات التي تبرر هذه الجريمة بالصراعات السياسية في إسرائيل، مشددا على أن دمنا ليس رخيصا ولا نقبل ان يكون دمنا ومقدساتنا وقودا لصراع بين السيئ والأسوأ".

وأضاف "لقد أظهرت إسرائيل نفسها للعالم أجمع كدولة معادية لحرية الأديان ولا تتردد في استخدام آلة بطشها ضد المصلين في مسجدهم".

وشدد الهدمي على انه على الرغم من أهمية البيانات التي صدرت في الأيام الأخيرة، الا انه يجب ترجمة ما ورد فيها من خلال اجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها المستمر في المسجد الأقصى، والشيخ جراح، وباب العامود، وكل القدس، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين".

أخبار ذات صلة

الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات قوات الاحتلال بحق المصلين في الأقصى تحدٍ لجهود الادارة الأمريكية

الرئاسة الفلسطينية: اعتداءات قوات الاحتلال بحق المصلين في الأقصى تحدٍ لجهود الادارة الأمريكية

اجتماع فلسطيني تركي رفيع المستوى للتباحث في القضايا المشتركة بقطاع التعليم

اجتماع فلسطيني تركي رفيع المستوى للتباحث في القضايا المشتركة بقطاع التعليم

قوات الاحتلال تغلق العيادة الطبية في الأقصى لمنع علاج المصابين

قوات الاحتلال تغلق العيادة الطبية في الأقصى لمنع علاج المصابين

إهمال طبي متعمد بحق ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال

إهمال طبي متعمد بحق ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: انتزعنا قرارًا بالإفراج عن مجموعة من الأسرى

هيئة الأسرى: انتزعنا قرارًا بالإفراج عن مجموعة من الأسرى

&#34;مآذن القدس&#34; تطلق نداءً للتدخل لفك الحصار عن الأقصى وإنقاذ المصلين المحتجزين

"مآذن القدس" تطلق نداءً للتدخل لفك الحصار عن الأقصى وإنقاذ المصلين المحتجزين

6 وفيات و344 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

6 وفيات و344 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الاحتلال يعتقل فتاة وشابين من بلدة ترقوميا في الخليل

الاحتلال يعتقل فتاة وشابين من بلدة ترقوميا في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اجتماع فلسطيني تركي رفيع المستوى للتباحث في القضايا المشتركة بقطاع التعليم

اجتماع فلسطيني تركي رفيع المستوى للتباحث في القضايا المشتركة بقطاع التعليم

قوات الاحتلال تغلق العيادة الطبية في الأقصى لمنع علاج المصابين

قوات الاحتلال تغلق العيادة الطبية في الأقصى لمنع علاج المصابين

إهمال طبي متعمد بحق ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال

إهمال طبي متعمد بحق ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال

الهدمي: جريمة الاحتلال البشعة في الأقصى &#34;عدوان همجي مبيّت&#34;

الهدمي: جريمة الاحتلال البشعة في الأقصى "عدوان همجي مبيّت"

6 وفيات و344 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

6 وفيات و344 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الاحتلال يعتقل فتاة وشابين من بلدة ترقوميا في الخليل

الاحتلال يعتقل فتاة وشابين من بلدة ترقوميا في الخليل

قوات الاحتلال تستولي على كرفان زراعي شمال نابلس

قوات الاحتلال تستولي على كرفان زراعي شمال نابلس

الهلال الاحمر: إصابات في صفوف طواقمنا العاملة في محيط المسجد الاقصى

الهلال الاحمر: إصابات في صفوف طواقمنا العاملة في محيط المسجد الاقصى

منوعات

شاهد: ما المسلسل الذي إعتذرت عنه مي عمر بسبب عادل إمام ؟

شاهد: ما المسلسل الذي إعتذرت عنه مي عمر بسبب عادل إمام ؟

ما حقيقة إتجاه نجوى كرم للتمثيل؟

ما حقيقة إتجاه نجوى كرم للتمثيل؟

شاهد: منة شلبي تضع نفسها في موقف صعب بسبب رضيعة

شاهد: منة شلبي تضع نفسها في موقف صعب بسبب رضيعة

شاهد: عفاف شعيب تثير الجدل بتعليقها الأخير عن خلعها للحجاب

شاهد: عفاف شعيب تثير الجدل بتعليقها الأخير عن خلعها للحجاب

ما سبب هجوم منة فضالي القاسي على مريام فارس ؟

ما سبب هجوم منة فضالي القاسي على مريام فارس ؟

هل خضع حسين الجسمي لعمليات تجميلية؟

هل خضع حسين الجسمي لعمليات تجميلية؟

شاهد: مودل سعودية تثير الضجة بعد نزع السيليكون من صدرها

شاهد: مودل سعودية تثير الضجة بعد نزع السيليكون من صدرها

بعد الجدل المثار.. شاهد ماذا علّق زوج بلقيس على دعوى الخلع والإنفصال بحقه

بعد الجدل المثار.. شاهد ماذا علّق زوج بلقيس على دعوى الخلع والإنفصال بحقه

ما حقيقة خطوبة حلا الترك من فنان سوري ؟

ما حقيقة خطوبة حلا الترك من فنان سوري ؟

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

عربي

&#34;المرصد العربي لحقوق الإنسان&#34; يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

"المرصد العربي لحقوق الإنسان" يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

الجزائر تدين الاعتداءات في القدس وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لتوفير حماية للفلسطينيين

الجزائر تدين الاعتداءات في القدس وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لتوفير حماية للفلسطينيين

الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

الصحة المغربية: انخفاض لافت في إصابات (كورونا) اليومية

الصحة المغربية: انخفاض لافت في إصابات (كورونا) اليومية