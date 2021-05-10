"مآذن القدس" تطلق نداءً للتدخل لفك الحصار عن الأقصى وإنقاذ المصلين المحتجزين

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت مآذن القدس المحتلة نداءً موحدا لأبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم للتدخل من أجل فك الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك منذ ثلاث ساعات، ولإنقاذ المصلين المحتجزين.



وناشد المؤذنون أبناء شعبنا في مختلف مدن الضفة الغربية الوقوف إلى جانب إخوانهم بالقدس كل حسب استطاعته من أجل إجبار الاحتلال على الانسحاب من باحات المسجد الأقصى.