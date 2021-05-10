6 وفيات و344 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، تسجيل 6 حالات وفاة، و344 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 1090 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.



وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 402 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 104871 إصاب، فيما إجمالي الحالات النشطة 7281حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 96634 حالة.



وبينت أن إجمالي الوفيات 956 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 189 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة ،141 حالة.



وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي لـ55200 شخص، بالإضافة إلى إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38752شخص.