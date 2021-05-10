الاحتلال يعتقل فتاة وشابين من بلدة ترقوميا في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فتاة وشابين من بلدة ترقوميا غرب الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة ميس ثائر عبد الفتاح المرقطن (21عاما) والشابين صقر خليل طنينة، وعواد عبد الرحمن الجعافرة، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.



كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، واقتحمت بلدات السموع، وحلحول، وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.