‏القيادة الفلسطينية تدرس كل الخيارات للرد على عدوان الاحتلال في الأقصى

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ إن القيادة الفلسطينية تدرس كل الخيارات للرد على عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات والمواطنين في المسجد الأقصى المبارك.



واعتبر الشيخ اقتحام الأقصى وما آلت إليه الأمور في باحاته "جريمة بشعة".