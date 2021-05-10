الاحتلال يعتلي أسوار الأقصى وسطح المصلى القبلي ويخلي مرافق الاقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سطح المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك.



وأفاد شهود عيان، بأن عددا من قناصة الاحتلال انتشروا فوق اسطح المسجد الأقصى وفوق البنايات المجاورة له.



كما اقتحم جنود الاحتلال مكتب إدارة المسجد الأقصى وعيادة المسجد الأقصى وعملوا على اخلاء كل المرافق فيه.