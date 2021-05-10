قوات الاحتلال تستولي على كرفان زراعي شمال نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على كرفان زراعي من المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، شمال نابلس.



وأفاد رئيس البلدية محمد عازم، بأن قوات الاحتلال ترافقها الإدارة المدنية أغلقت مدخل منطقة الأثار وصادروا كرفانا زراعيا، يعود للمواطن عبد العزيز رايق النابلسي.