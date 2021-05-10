الهلال الاحمر: إصابات في صفوف طواقمنا العاملة في محيط المسجد الاقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي، تتعمد إصابة طواقمه الطبية العاملة في محيط مسجد الأقصى المبارك.



وأشارت الجمعية الى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع طواقمها في القدس من الوصول الى المسجد الأقصى لتغطية الأحداث وتقديم الإسعافات.