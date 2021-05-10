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شؤون فلسطينية

الشعبية: قرار تأخير وخصم مخصصات الشؤون الإجتماعية اعتداء مستمر على حقوق الفقراء

الشعبية: قرار تأخير وخصم مخصصات الشؤون الإجتماعية اعتداء مستمر على حقوق الفقراء
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ما أسمته "إقدام السلطة الفلسطينية على عدم صرف كامل مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تُدفع لعدد من الأُسر الأكثر فقراً بين أبناء الشعب الفلسطيني، واصفةً هذه الخطوة بالاعتداء الواضح والصريح والمتعمد على حقوق الفقراء والمهمشين ولا يمكن تبريره على الإطلاق".

وشددت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" على أن الحكومة ووزارة التنمية تستمر ودون تراجع في هذه السياسة التي تفاقم من أوضاع الشعب الفلسطيني، خصوصاً أن هذا الخصم غير المبرر جاء بعد سلسلة من التأجيل والتأخير والتعطيل المتعمد لصرف هذه المخصصات رغم أنه يجري تحويلها عبر تمويل خارجي لبعض الأسر المهمشة، والتي كانت قبل الخصومات الأخيرة لا تَسُد الرمق وأقل بكثير من الحد الأدنى الذي يكفل عيشاً آدمياً لهذه الأُسر التي باتت وبعد الخصومات الأخيرة عرضة للمزيد من الإفقار والحرمان والتهميش وهي على أبواب عيد الفطر.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية للتراجع عن قرار تقليص مخصصات الشؤون الاجتماعية والعمل الدؤوب على زيادة قيمتها وصرفها فوراً خلال الساعات القادمة قبل حلول العيد، مع توسيع رقعة الشرائح التي تصل إليها وجعلها منتظمة وثابتة وتحديداً في ظل الظروف القاسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني مع استمرار تفشي جائحة كورونا واشتداد حُمى الهجمة الإسرائيلية التي تلاحقه.

وشددت على أن واجب السلطة الفلسطينية بالدرجة الأولى توفير فرص العمل لأبناء شعبنا لتحريرهم من دوائر العوز والبطالة على أن توفِر لمن لا يستطيع الانخراط في سوق العمل ضماناً مالياً وصحياَ ثابتاَ يكفل له العيش الكريم ويمكنه من الصمود في وجه آلة الحرب والإرهاب الإسرائيلي.

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