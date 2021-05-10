شاهد: عشرات المستوطنين يحاولون خلع باب المغاربة تمهيدًا لاقتحام الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحاول عشرات المستوطنين، خلع باب المغاربة تمهيدا لاقتحام الأقصى، في ظل الاشتباكات التي تجري في باحات المسجد الأقصى.وفشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إدخال أي مستوطن لباحات المسجد الأقصى بسبب المقاومة التي يقوم بها المعتكفون وأهالي القدس المحتلة ضد قوات الاحتلال التي هاجمت المسجد بشكل وحشي ودون أي سبب يذكر.