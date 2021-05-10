مباشر | الاحتلال يقتحم باحات المسجد الأقصى ويمطر الشبان بقنابل الغاز والصوت

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين قرب باب الأسباط بالقدس القديمة

قوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين قرب باب الأسباط بالقدس القديمة
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، على مئات المقدسيين الذين هبوا لنصرة المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، قرب باب الأسباط وفي أحياء القدس القديمة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي تجاه الشبان الذين تواجدوا في باب الأسباط وقرب ساحة الغزالي.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال أحضرت سيارة المياه العادمة ورشت المواطنين بشكل وحشي بمياه كيميائية تتسبب في حالات اختناق وإغماء.

كما اندلعت  مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدد من أحياء القدس المحتلة بالتزامن مع المواجهات المندلعة في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان أن مواجهات اندلعت في أحياء وادي الجوز القريب من المسجد الأقصى وقرب باب العمود والساهرة وفي شارع السلطان سليمان بعد قمع الاحتلال للمصلين الذين أجبرهم الاحتلال على الخروج من المسجد الأقصى المبارك.

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