بعد المقاومة الشديدة للمرابطين المقدسيين.. الاحتلال يفشل في إدخال المستوطنين للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنفشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إدخال أي مستوطن لباحات المسجد الأقصى بسبب المقاومة التي يقوم بها المعتكفون وأهالي القدس المحتلة ضد قوات الاحتلال التي هاجمت المسجد بشكل وحشي ودون أي سبب يذكر.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن المواجهات لا تزال متواصلة منذ قرابة ساعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، ورغم تسجيل عشرات الإصابات إلا أنه لم ينجح الاحتلال في مساعيه لإخلاء المسجد.وأضاف الوكالة أن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الغربية بشكل كامل وهي الغوانمة والمجلس والقطانين والحديد والسلسلة، واقتحمت المصليات المسقوفة تحديدا مصلى باب الرحمة و مصلى قبة الصخرة الخاص بالنساء والمصلى القبلي.