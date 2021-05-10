الهلال الأحمر: عشرات الإصابات بينها خطيرة باقتحام الاحتلال للأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الإثنين: إنه تعامل مع عشرات الإصابات بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، والاحتلال يمنع الطواقم الطبية من دخول الأقصى.



وأضاف الهلال الأحمر في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن، أنه تم نقل 50 إصابة من باب الأسباط إلى مستشفيات القدس المحتلة المختلفة وجارٍ نقل إصابات أخرى، وما يحول دون ذلك هو إجراءات قوات الاحتلال.