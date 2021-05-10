الطقس: أجواء حارة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين، حارا نسبيا الى حار ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة، يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئا نسبياً في بقية المناطق، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون الجو غدا حاراً نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والأربعاء، يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما الخميس، فيكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا الى حار في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.