شاهد: لحظة اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على الشبان الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، واطلقت الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز والصوت بشكل مفاجئ على المرابطين داخل الساحات.ونُشر مقطع فيديو للحظة اقتحام جنود الاحتلال للأقصى، ولحظة اطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي عليهم.