الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في حوسان غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، على تسجيلات كاميرات مراقبة في قرية حوسان غرب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اقتحم حوسان وداهم عددا من المنازل وفتشها، اضافة إلى محلات تجارية عرف منها محلات لمواد البناء تعود للمواطن محمد ابراهيم شوشة واستولوا على تسجيلات كاميرات المراقبة.