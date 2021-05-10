الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صهيب بسام السعدي، وأيمن السعدي بعد اقتحام المخيم ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهم، واندلعت على اثر عملية الاعتقال، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في جنين ومخيمها دون أن يبلغ عن إصابات .