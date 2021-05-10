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مباشر | الاحتلال يقتحم باحات المسجد الأقصى ويمطر الشبان بقنابل الغاز والصوت

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتمطر الشبان بقنابل الغاز والصوت

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتمطر الشبان بقنابل الغاز والصوت
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، واطلقت الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز والصوت بشكل مفاجئ على المرابطين داخل الساحات.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في اماكن متفرقة من المسجد الاقصى وباحاته، واطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المصابين لدى محاولة اخراجهم عبر باب الاسباط .

وأطلقت قوات الاحتلال، قنابل الغاز والصوت داخل المسجد القبلي، ومكتب مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، فيما نقلت مصادر من داخل المسجد عن وقوع عدة إصابات في المواجهات.

وقال الشيخ عمر الكسواني، خلال لقاءه عبر قناة (الجزيرة)، إن قوات الاحتلال اقتحمت غرفة التحكم الصوتي في المسجد، بعد كسر بابها.

وأوضحت الاوقاف الاسلامية أن قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح للطواقم الطبية باخلاء الاصابات من المكان.


 


  يتبع ،،

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