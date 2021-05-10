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شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز حتى إشعار آخر

الاحتلال يقرر إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز حتى إشعار آخر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز، شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق الصواريخ من القطاع.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إنه بعد مشاورات أمنية، أعلن منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية اللواء رسان عليان، عن إغلاق معبر إيرز، باستثناء التحركات في الحالات الإنسانية والاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر.

وكان جيش الاحتلال، أغلق المجال البحري في قطاع غزة، أمام الصيادين، متذرعاً بإطلاق صاروخ من القطاع مساء أمس الأحد.

وقال رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة، صالح الزق، السبت الماضي، إن جيش الاحتلال، قرر تجميد السماح بدخول رجال الأعمال من حملة بطاقة BMC عبر معبر بيت حانون، حتى إشعار آخر وفق ما قال 

وأكد الزق أن هذا القرار المفاجئ غير واضح وغير مبرر، مشدداً على أن وزارة الشؤون المدنية تتواصل مع الجانب الاسرائيلي  لثنيها عن قرارها الأخير.

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