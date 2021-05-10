الاحتلال يمنع المستوطنين من اقتحام "الأقصى" والمرابطون يقررون البقاء تخوفاً من اقتحام المسجد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، إن المتفش العام للشرطة قرر منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى اليوم، بعد تقييم تقرير "استخباراتي"، ومشاورات مع الولايات المتحدة.





من جانبهم، قرر المرابطون في الأقصى، البقاء داخل المسجد والساحات، تخوفاً من أن تكون الأنباء عن وقف الاقتحام أكاذيب إسرائيلية، تمهد لاقتحام المسجد بعد خروج المرابطين.



وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إن مئات المستوطنين سيصلون إلى باب المغاربة لاقتحام المسجد الأقصى.

وأضافت الصحيفة، أن المستوطنين سينظمون تظاهرة احتجاجية في حال قررت الشرطة الإسرائيلية منعهم من اقتحام الأقصى، مشيرةً إلى أن "مسيرة الأعلام"، والتي متوقع أن يشارك فيها آلالاف المستوطنين، ستمر عبر باب العامود والبلدة القديمة وتستمر حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.

وفي السياق، احتشد آلاف المصلين الفلسطينين، في ساحات المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الفجر، للتصدي للمستوطنين، وأغلقوا الطرقات بالحجارة.

وكان مئات المستوطنين، اقتحموا فجر اليوم، حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وأطلقوا النار وألقوا الحجارة على منازل المواطنين، فيما هب الشبان المقدسيين للدفاع عن الحي.



وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إن مئات المستوطنين سيصلون إلى باب المغاربة لاقتحام المسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطن