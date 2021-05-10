صفارات الإنذار تدوي بغلاف غزة بسبب إطلاق نار من سلاح رشاش

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رام الله - دنيا الوطن

دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الإثنين، في مستوطنات سيديروت وكفار عزة وإيرز وجميعها تقع في غلاف قطاع غزة.



من جهته، قال موقع (حدشوت بيتخون سديه): إن الصفارات دوت في غلاف غزة بسبب "إطلاق غير صاروخي"، ولم يتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة.



وأفاد موقع (كودكود)، أن الصفارات دوت بسبب إطلاق نار من سلاح رشاش من قطاع غزة.