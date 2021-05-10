وفاة د. إبراهيم الحساينة رئيس مجلس ادارة جامعة الاسراء بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

توفي، فجر الإثنين، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، رئيس مجلس إدارة جامعة الإسراء في غزة، الدكتور إبراهيم الحساينة، (44 عاماً)، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



وسيتم تشييع جثمان الفقيد من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وسيؤدى الصلاة عليه بعد الظهر في ساحة الكتيبة وسط المدينة.



من جهته، نعى الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الفقيد الحساينة، تابع بالقول: "غزة تودع أحد رجالاتها المجاهدين المخلصين".



وأضاف الهندي، لقد "عرفناه في كل المواقع التي تبوأها على مدار سنوات طويلة متفانيا نزيها مضحيا صبورا متواضعا يألف ويؤلف حتى أصبح محل حب وتقدير كل من عرفة وتعامل معه من مختلف فصائل وقيادات وتوجهات العمل الوطني".