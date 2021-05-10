أميركا تعبر عن "قلق عميق" إزاء ما يجري بالقدس وخطط تهجير عائلات فلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

عبر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، عن "قلقه العميق" إزاء المواجهات التي وقعت بالقدس في الأيام الأخيرة.



وقال البيت الأبيض في بيان صحفي، بحسب وكالة (رويترز)، في قراءة لنص المحادثة بين سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات "أكد سوليفان مجددا أيضا قلق الولايات المتحدة العميق بشأن التهجير القسري لأسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح" .



وأوضح البيان أن "سوليفان أكد لنظيره الإسرائيلي على أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".