عاجل

  • خروج مسيرات عفوية في مخيم جباليا شمال القطاع نصرةً للمسجد الأقصى

مباشر | مواجهات عنيفة بعد اقتحام المستوطنين لحي الشيخ جراح

شؤون فلسطينية

أميركا تعبر عن "قلق عميق" إزاء ما يجري بالقدس وخطط تهجير عائلات فلسطينية

أميركا تعبر عن "قلق عميق" إزاء ما يجري بالقدس وخطط تهجير عائلات فلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
 عبر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، عن "قلقه العميق" إزاء المواجهات التي وقعت بالقدس في الأيام الأخيرة.

وقال البيت الأبيض في بيان صحفي، بحسب وكالة (رويترز)، في قراءة لنص المحادثة بين سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات "أكد سوليفان مجددا أيضا قلق الولايات المتحدة العميق بشأن التهجير القسري لأسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح" .

وأوضح البيان أن "سوليفان أكد لنظيره الإسرائيلي على أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

أخبار ذات صلة

وفاة د. إبراهيم الحساينة رئيس مجلس ادارة جامعة الاسراء بغزة

وفاة د. إبراهيم الحساينة رئيس مجلس ادارة جامعة الاسراء بغزة

مواجهات عنيفة بعد مهاجمة قطعان المستوطنين لمنازل بحي الشيخ جراح فجراً

مواجهات عنيفة بعد مهاجمة قطعان المستوطنين لمنازل بحي الشيخ جراح فجراً

نقابة الصحفيين المصريين: نشد على أيدي أهالي القدس المحتلة وندين العدوان الإسرائيلي

نقابة الصحفيين المصريين: نشد على أيدي أهالي القدس المحتلة وندين العدوان الإسرائيلي

مدفعيات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة جنوب وشمال القطاع

مدفعيات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة جنوب وشمال القطاع

منظمة تدين سياسات الاحتلال بالتهجير القسر ى للفلسطينيين

منظمة تدين سياسات الاحتلال بالتهجير القسر ى للفلسطينيين

برلماني بريطاني: الإخلاء القسري للفلسطينيين بالشيخ جراح مروع وانتهاك للقانون الدولي

برلماني بريطاني: الإخلاء القسري للفلسطينيين بالشيخ جراح مروع وانتهاك للقانون الدولي

عضو بمجلس النواب الأميركي: التهجير القسري للفلسطينيين بالقدس الشرقية غير قانوني

عضو بمجلس النواب الأميركي: التهجير القسري للفلسطينيين بالقدس الشرقية غير قانوني

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بعدة مناطق بمدينة القدس

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بعدة مناطق بمدينة القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين المصريين: نشد على أيدي أهالي القدس المحتلة وندين العدوان الإسرائيلي

نقابة الصحفيين المصريين: نشد على أيدي أهالي القدس المحتلة وندين العدوان الإسرائيلي

منظمة تدين سياسات الاحتلال بالتهجير القسر ى للفلسطينيين

منظمة تدين سياسات الاحتلال بالتهجير القسر ى للفلسطينيين

الصفدي: يجب بلورة تحرك دولي فاعل لحماية القدس ومقدساتها وسكانها

الصفدي: يجب بلورة تحرك دولي فاعل لحماية القدس ومقدساتها وسكانها

الداخلية بغزة تتحدث عن قرار جديد يتعلق بمخالفي ارتداء الكمامة بالمركبات

الداخلية بغزة تتحدث عن قرار جديد يتعلق بمخالفي ارتداء الكمامة بالمركبات

أهالي الشيخ جراح: سنستمر بفعالياتنا لانتزاع حقنا وإلغاء التهجير

أهالي الشيخ جراح: سنستمر بفعالياتنا لانتزاع حقنا وإلغاء التهجير

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بعدة مناطق بمدينة القدس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بعدة مناطق بمدينة القدس

شاهد: اطلاق صاروخين من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترض أحدهما

شاهد: اطلاق صاروخين من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترض أحدهما

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

منوعات

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل &#34;طريقي&#34; ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل "طريقي" ؟

بعد &#34;الاختيار 2&#34;.. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

بعد "الاختيار 2".. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

عربي

الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

الصحة المغربية: انخفاض لافت في إصابات (كورونا) اليومية

الصحة المغربية: انخفاض لافت في إصابات (كورونا) اليومية

على خلفية الاعتداءات بالقدس.. الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية

على خلفية الاعتداءات بالقدس.. الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية

الغانم يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأحداث في القدس

الغانم يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأحداث في القدس