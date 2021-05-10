مواجهات عنيفة بعد مهاجمة قطعان المستوطنين لمنازل بحي الشيخ جراح فجراً











رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات عنيفة، فجر الإثنين، بين الشبان المقدسيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد مهاجمة قطعان المستوطنين لمنازل في حي الشيخ جراح بالأعيرة النارية والحجارة.ووصل مئات الشبان إلى مدخل حي الشيخ جراح، تلبية لنداءات ومناشدات أطلقتها المساجد لحماية الحي وسكانه من المستوطنين، فيما أطلقت شرطة الاحتلال، قنابل الغاز تجاه الشبان في الحي.يتبع ،،