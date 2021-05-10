مدفعيات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة جنوب وشمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، في مناطق بقطاع غزة، دون أن يسفر عن إصابات بين المواطنين.



وفي التفاصيل، أفادت إذاعة (صوت الأقصى)، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية شرق صوفا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



في السياق، قصفت مدفعية الاحتلال نقطتي ضبط ميداني تابعتين لحماة الثغور، غرب بيت لاهيا، وشمال بيت حانون، شمال قطاع غزة.



بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قصفت دبابات الجيش مؤخرا، عددا من المواقع العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة ومفخخة وصواريخ في وقت سابق من الليلة وفي الأيام الأخيرة".