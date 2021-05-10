منظمة تدين سياسات الاحتلال بالتهجير القسر ى للفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

دانت منظمة العدل والتنمية الحقوقية سياسات الاحتلال الاسرائيلى باستمرار عمليات التهجير القسرى لسكان الشيخ جراح بالقدس الشرقية مما اسفر عن مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلى.



وحذر المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى من سياسات الاحتلال الاسرائيلى الرامية الى تهعويد كافة الاراضى الفلسطينية خاصة القدس.



كما انتقدت المنظمة طرد عائلات فلسطينية من منطقة الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح مستوطنين يهود مما يمثل انتهاك للقوانين الدولية ودعت مجلس الامن الدولى وكافة المنظمات الدولية بالتدخل العاجل كما طالبت الادارة الامريكية بالضغط على اسرائيل لوقف سياسات الاستيطان وتهويد القدس وطرد الفلسطينيين من القدس.