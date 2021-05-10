برلماني بريطاني: الإخلاء القسري للفلسطينيين بالشيخ جراح مروع وانتهاك للقانون الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر النائب في البرلمان البريطاني جوناثان أشوورث، أعمال العنف التي تمارسها إسرائيل ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس.



وأدان أشوورث، الذي يشغل منصب وزير صحة في حكومة الظل العمالية، التحركات العدوانية للسلطات الإسرائيلية لطرد السكان الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والاعتداء على المصلين المسلمين في المسجد الأقصى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال في البيان: "لقد شعرت بالفزع الشديد من مشاهد القدس الشرقية، وعمليات الإخلاء، والاعتداءات على المسجد الأقصى".



وشدد على أن: "الاعتداء على أماكن العبادة، أمر غير مقبول في أي وقت، لا سيما في شهر رمضان المبارك".



ووصف الإخلاء القسري للفلسطينيين في الشيخ جراح بأنه أمر "مروع وانتهاك للقانون الدولي"، مطالبا إسرائيل بـ" وقف عمليات الإخلاء غير القانونية وإنهاء العنف ضد الفلسطينيين".



وأكد على أهمية "احترام حرمة ثالث أكثر الأماكن قدسية في الإسلام (المسجد الأقصى)، ودعم حقوق الإنسان للفلسطينيين".