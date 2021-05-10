شؤون فلسطينية

عضو بمجلس النواب الأميركي: التهجير القسري للفلسطينيين بالقدس الشرقية غير قانوني

عضو بمجلس النواب الأميركي: التهجير القسري للفلسطينيين بالقدس الشرقية غير قانوني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو مجلس النواب الأميركي خواكين كاسترو، إن التهجير القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية غير قانوني وغير مقبول.

وأضاف كاسترو في تغريدة له على "تويتر"، يجب على "إدارة الرئيس بايدن أن تدافع عن حق العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح، وأن تحث الحكومة الإسرائيلية على وقف عمليات الإخلاء"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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