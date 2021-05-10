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الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الأحد، أن مصر تعمل على تصنيع لقاح "سبوتنيك" الروسي محليا، على أن يصبح متاحا نهاية العام الجاري.

وأشارت الوزيرة المصرية في مؤتمر صحفي من داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إلى أن العمل جار بهذا الشأن بالتعاون بين إحدى شركات الأدوية الخاصة في مصر وروسيا، بسحب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت زايد أن "مصر تسعى لأن تكون مركزا لتصنيع وتصدير لقاح فيروس (كورونا) لإفريقيا".

ولفتت وزيرة الصحة المصرية إلى أن الوضع الوبائي لفيروس (كورونا) فى مصر مستقر، وهناك زيادة بسيطة في عدد الحالات اليومية، مؤكدة أنه يجري تتبع جيني لفيروس (كورونا) خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وفيها تحورات جينية للفيروس.

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