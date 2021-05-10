دولي

إصابة 10 مظليين أمريكيين بإنزال فاشل في إستونيا

إصابة 10 مظليين أمريكيين بإنزال فاشل في إستونيا
رام الله - دنيا الوطن
نقل 10 مظليين أمريكيين إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح طفيفة أثناء عملية إنزال غير موفقة نفذها مئات من زملائهم ضمن تدريبات عسكرية في إستونيا، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة (بوستيميس) الإستونية إن حوالي 800 جندي من الفرقة 82 لقوات المظلات الأمريكية تم نقلهم جوا من قاعدة "فورت بريغ" في ولاية كارولاينا الشمالية إلى مطار "نورمسي" ليلة السبت الماضي، وذلك ضمن إطار تدريبات "سويفت ريسبونس" الجارية في الأراضي الإستونية.

وأكد مارك نيلور رئيس المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية في تالين وقوع الحادث، مشيرا إلى أن ما حدث يعد جانبا عاديا من العمليات من هذا النوع.

وأضاف أن لا شيء يهدد حياة الجنود الأمريكيين وأن غالبية الجنود المصابين قد عادوا إلى أداء وظائفهم.

وانطلقت تدريبات "سويفت ريسبونس" في 5 مايو لتستغرق 10 أيام، بمشاركة نحو 2500 عسكري إستوني وأمريكي وبريطاني.

كما من المتوقع أن تشارك فيها أيضا أكثر من 20 طائرة و25 مروحية، وأن تتدرب قوات الدول الثلاث على الدفاع عن أراضي إستونيا في حال تعرضها لاعتداء عسكري.

أخبار ذات صلة

مصرع 28 شخصا وفقدان سبعة آخرين بغرق قارب في النيجر

مصرع 28 شخصا وفقدان سبعة آخرين بغرق قارب في النيجر

مقتل سبعة أشخاص بإطلاق للنار بولاية كولورادو الأمريكية

مقتل سبعة أشخاص بإطلاق للنار بولاية كولورادو الأمريكية

حركة طالبان الأفغانية تعلن وقف إطلاق النار ثلاثة أيام في عيد الفطر

حركة طالبان الأفغانية تعلن وقف إطلاق النار ثلاثة أيام في عيد الفطر

بعد الصاروخ الصيني.. مدير مركز الفلك الدولي يحذر من القادم

بعد الصاروخ الصيني.. مدير مركز الفلك الدولي يحذر من القادم

أردوغان يدعو للتحرك بشكل فاعل تجاه الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

أردوغان يدعو للتحرك بشكل فاعل تجاه الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

الصحة العالمية تحذر: الطفرة الهندية أكثر عدوى وفتكًا ومقاومة للقاحات

الصحة العالمية تحذر: الطفرة الهندية أكثر عدوى وفتكًا ومقاومة للقاحات

&#34;كورونا&#34; عالميا: نحو 3 ملايين و298 ألف وفاة و158 مليونا و360 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: نحو 3 ملايين و298 ألف وفاة و158 مليونا و360 ألف إصابة

ليبرمان: مفاوضات متقدمة لتشكيل حكومة لبيد-بينيت

ليبرمان: مفاوضات متقدمة لتشكيل حكومة لبيد-بينيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين المصريين: نشد على أيدي أهالي القدس المحتلة وندين العدوان الإسرائيلي

نقابة الصحفيين المصريين: نشد على أيدي أهالي القدس المحتلة وندين العدوان الإسرائيلي

منظمة تدين سياسات الاحتلال بالتهجير القسر ى للفلسطينيين

منظمة تدين سياسات الاحتلال بالتهجير القسر ى للفلسطينيين

الداخلية بغزة تتحدث عن قرار جديد يتعلق بمخالفي ارتداء الكمامة بالمركبات

الداخلية بغزة تتحدث عن قرار جديد يتعلق بمخالفي ارتداء الكمامة بالمركبات

أهالي الشيخ جراح: سنستمر بفعالياتنا لانتزاع حقنا وإلغاء التهجير

أهالي الشيخ جراح: سنستمر بفعالياتنا لانتزاع حقنا وإلغاء التهجير

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بعدة مناطق بمدينة القدس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بعدة مناطق بمدينة القدس

شاهد: اطلاق صاروخين من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترض أحدهما

شاهد: اطلاق صاروخين من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترض أحدهما

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعقد الثلاثاء اجتماعاً طارئاً لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس

"التعاون الإسلامي" تعقد الثلاثاء اجتماعاً طارئاً لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس

منوعات

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل &#34;طريقي&#34; ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل "طريقي" ؟

بعد &#34;الاختيار 2&#34;.. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

بعد "الاختيار 2".. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

عربي

الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

الصحة المغربية: انخفاض لافت في إصابات (كورونا) اليومية

الصحة المغربية: انخفاض لافت في إصابات (كورونا) اليومية

على خلفية الاعتداءات بالقدس.. الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية

على خلفية الاعتداءات بالقدس.. الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية

الغانم يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأحداث في القدس

الغانم يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأحداث في القدس