دولي

مقتل سبعة أشخاص بإطلاق للنار بولاية كولورادو الأمريكية

مقتل سبعة أشخاص بإطلاق للنار بولاية كولورادو الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل سبعة أشخاص بإطلاق نار خلال حفل عيد ميلاد بولاية كولورادو.

وذكرت المصادر أن "سبعة أشخاص بينهم الجاني قتلوا في إطلاق نار في مدينة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو الأمريكية فجر الأحد (حسب التوقيت المحلي)، بعد أن هاجم مطلق النار حفل عيد ميلاد حيث كانت صديقته بين المدعويين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت الشرطة إنها عثرت في مكان الحادث على ستة قتلى ورجل بالغ مصاب بجروح خطيرة تم نقله إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه.

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