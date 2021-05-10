حركة طالبان الأفغانية تعلن وقف إطلاق النار ثلاثة أيام في عيد الفطر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر هذا الأسبوع، وسط عنف متصاعد تشهده البلاد منذ أسابيع.



وقال المتحدث باسم الحركة محمد نعيم في تغريدة عبر "تويتر": "صدرت تعليمات لجميع المجاهدين بوقف كل العمليات الهجومية من أجل أن يوفروا مرة أخرى جوا سلميا وآمنا لمواطنينا خلال عيد الفطر حتى يحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).