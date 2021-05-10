الصحة المغربية: انخفاض لافت في إصابات (كورونا) اليومية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الصحة المغربية، يوم الأحد، 236 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، نزولا من 314 السبت، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 513864.



كما سجل المغرب ثماني وفيات ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد إلى 9072، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتعافت 374 حالة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 500914.