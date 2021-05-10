شؤون فلسطينية

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بعدة مناطق بمدينة القدس

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بعدة مناطق بمدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، الليلة، انتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا ومقدساتهم وممتلكاتهم وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على المواطنين في حي الشيخ جراح وباب العامود وباب الساهرة وفي بلدة الطور، وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ونابل الصوت، وطاردت المواطنين عقب خروجهم من "الأقصى"، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي السياق، أصيب 14 مواطنا في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعتصمين في حي الشيخ جراح وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، مساء الأحد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 14 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الشيخ جراح وباب العامود، نقلت 4 إصابات منها لمستشفيات القدس للعلاج، فيما أصيب مسعف بالرصاص المطاطي خلال محاولته إخلاء المصابين.

كما اعتدت قوات الاحتلال على سيارة إسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

كما أصيب عدد من المواطنين واعتقل عدد آخر، مساء، بمواجهات مع الاحتلال في قريتي العيسوية والطور شمال شرق القدس المحتلة بعد تصديهم لمستوطنين حاولوا اقتحام القريتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان وأصيب آخرون بجروح بعد أن تصدى مواطنون من القريتين لمحاولات المستوطنين اقتحام القرية، بحماية من جيش الاحتلال.

وقال الهلال الأحمر: إن طواقمه تعاملت مع إصابة لشاب بحجر بالرأس بعد مواجهات بين المستوطنين والشبان على احد مداخل بلدة الطور وتم تقديم الإسعاف الاولي له ونقله للمستشفى، فيما أصيب آخرون على مدخل العيسوية.

واندلعت، الليلة، مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب بابي العامود والساهرة وفي شارع السلطان سليمان الرابط بينهما.

واعتدت قوات الاحتلال بشكل وحشي على المواطنين الخارجين من الصلاة في المسجد الأقصى في مشهد بات يتكرر يوميا في شهر رمضان.

ومنع جنود الاحتلال المقدسيين من التواجد في ساحة باب العامود وطردوا المتواجدين هناك إلى شارع نابلس القريب.

وفي بلدة سلوان المجاورة، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان ولم يبلغ عن وقوع إصابات في المكان.

وفي الشيخ جراح، اندلعت مواجهات عنيفة مع شرطة الاحتلال التي اعتدت على أهالي الحي والمتضامنين هناك واعتقلت عددا منهم وأصابت آخرين بجروح.

كما أصيب عشرة مصلين على الأقل، فجر اليوم، إثر اعتداء شرطة الاحتلال عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد إحياء ليلة القدر، قرب باب الأسباط.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت أحد المصابين إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في فمه، فيما عولجت بقية الإصابات ميدانيا.

وأكدت إصابة عائلة مكونة من أب و4 من اطفاله جراء اطلاق فوات الاحتلال قنابل الصوت بشكل مباشر عليهم قرب باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

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