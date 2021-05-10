شؤون فلسطينية

العاروري: الاعتداء على القدس بداية معركة سيخسرها الاحتلال

العاروري: الاعتداء على القدس بداية معركة سيخسرها الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن القدس صخرة الوجود الفلسطيني وتعني للفلسطينيين كل شيء ومن أجلها يجتمع المجاهدون من كل الدنيا.

قال العاروري، في حديث لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء الأحد: "إن المعركة القادمة هي معركة القدس والمقدسات التي ستشارك فيها كل الأمة".

وشدد على أن الاعتداء على القدس بداية معركة سيخسر فيها الاحتلال حتماً ويجب أن تسخر كل الإمكانيات فداء للقدس.

وأوضح العاروري أن المحتل يلعب بالنار التي ستحرق رؤوس المحتل، وأن العبث بالقدس ومحاولات التخريب فيها يصل الى أقصى حدود الخطر.

رسالة للشباب

ووجه العاروري رسالة للشباب بأن يفعلوا كل ما يستطيعون نصرة للقدس وضرب المحتل في كل مكان وأن يروا الاحتلال من الفلسطينيين العزة والكرامة.

وقال العاروري": يجب ألا يمس أحد بمقدساتنا وبيوتنا وأرضنا ولن نقبل بذلك، فبيوت الشيخ جراح تنتمي لهذا الشعب قبل أن يوجد الاحتلال وشذاذ الآفاق من المستوطنين".

ونبه الى أن حركة حماس جزء من شعبنا ومن صناعة الحدث وجزء من نسيج الشعب الفلسطيني.

وقال:" لا نترك مجالاً للجهد وكل أذرع حماس تعمل سياسياً واعلامياً وعسكرياً على الأرض لأن قضية القدس تستحق التضحية في أي وقت وكل الأثمان مقبولة من أجلها".

وأضاف:" ننتظر دعم أمتنا الإسلامية والعربية على أحر من الجمر وسنبقى مرابطين وصامدين ولن نفرط بالمدينة المقدسة".

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