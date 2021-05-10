شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة ولكنهما سقطا داخل القطاع

جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة ولكنهما سقطا داخل القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن صاروخيْن، أطلقا، الليلة، من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، ولكنهما سقطا داخل القطاع.

وقال المتحدث: "قبل قليل، تم رصد إطلاق فاشل لقذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة نحو الغلاف، حيث سقطتا داخل القطاع".

وأضاف: "نتيجة لذلك تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

وفي وقت سابق من مساء الأحد، أطلق صاروخين اثنين من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، ولكن القبة الحديدية اعترضت أحدهما، فيما سقط الأخر في منطقة مفتوحة على شاطئ عسقلان.

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