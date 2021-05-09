أردوغان يدعو للتحرك بشكل فاعل تجاه الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الرئیس التركي رجب طیب أردوغان الدول الإسلامیة والعالم بأسره إلى التحرك بشكل فاعل حیال الاعتداءات الإسرائیلیة في مدینة القدس الشریف.



وأكد أردوغان في بیان نقلته وكالة (الأناضول) التركیة "أن حمایة كرامة وعزة وشرف المدینة المقدسة القدس ھو دین في رقبة كل مسل".



وأضاف أن "كل اعتداء على دور العبادة في القدس وفي مقدمتھا المسجد الأقصى المبارك وعلى المسلمین یمثل اعتداء علینا في الوقت نفسه".



وشدد على أن "من واجب كل فرد یقول أنا إنسان أن یقف في وجه الظالمین الذین یدنسون القدس حاضنة مقدسات الدیانات الثلاثة عبر ھجماتھم التي تنم عن غیاب الضمیر والأخلاق وانعدام الاحترام ضاربین عرض الحائط بالقوانین الدولیة".