دولي

أردوغان يدعو للتحرك بشكل فاعل تجاه الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

أردوغان يدعو للتحرك بشكل فاعل تجاه الاعتداءات الإسرائيلية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئیس التركي رجب طیب أردوغان الدول الإسلامیة والعالم بأسره إلى التحرك بشكل فاعل حیال الاعتداءات الإسرائیلیة في مدینة القدس الشریف.

وأكد أردوغان في بیان نقلته وكالة (الأناضول) التركیة "أن حمایة كرامة وعزة وشرف المدینة المقدسة القدس ھو دین في رقبة كل مسل".

وأضاف أن "كل اعتداء على دور العبادة في القدس وفي مقدمتھا المسجد الأقصى المبارك وعلى المسلمین یمثل اعتداء علینا في الوقت نفسه".

وشدد على أن "من واجب كل فرد یقول أنا إنسان أن یقف في وجه الظالمین الذین یدنسون القدس حاضنة مقدسات الدیانات الثلاثة عبر ھجماتھم التي تنم عن غیاب الضمیر والأخلاق وانعدام الاحترام ضاربین عرض الحائط بالقوانین الدولیة".

أخبار ذات صلة

بعد الصاروخ الصيني.. مدير مركز الفلك الدولي يحذر من القادم

بعد الصاروخ الصيني.. مدير مركز الفلك الدولي يحذر من القادم

الصحة العالمية تحذر: الطفرة الهندية أكثر عدوى وفتكًا ومقاومة للقاحات

الصحة العالمية تحذر: الطفرة الهندية أكثر عدوى وفتكًا ومقاومة للقاحات

&#34;كورونا&#34; عالميا: نحو 3 ملايين و298 ألف وفاة و158 مليونا و360 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: نحو 3 ملايين و298 ألف وفاة و158 مليونا و360 ألف إصابة

ليبرمان: مفاوضات متقدمة لتشكيل حكومة لبيد-بينيت

ليبرمان: مفاوضات متقدمة لتشكيل حكومة لبيد-بينيت

الصين تعلن تفكك حطام الصاروخ التائه LongMarch 5B فوق بحر العرب

الصين تعلن تفكك حطام الصاروخ التائه LongMarch 5B فوق بحر العرب

نائبة أميركية: متضامنون مع الفلسطينيين بحي &#34;الشيخ جراح&#34;‎

نائبة أميركية: متضامنون مع الفلسطينيين بحي "الشيخ جراح"‎

الصاروخ الصيني يسقط فجر الأحد وفلسطين في دائرة الخطر

الصاروخ الصيني يسقط فجر الأحد وفلسطين في دائرة الخطر

إثيوبيا لمصر والسودان: مكاسب سد النهضة ستكون للجميع

إثيوبيا لمصر والسودان: مكاسب سد النهضة ستكون للجميع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: اطلاق صاروخين من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترض أحدهما

شاهد: اطلاق صاروخين من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترض أحدهما

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعقد الثلاثاء اجتماعاً طارئاً لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس

"التعاون الإسلامي" تعقد الثلاثاء اجتماعاً طارئاً لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس

طالع الأسماء: داخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الثلاثاء

طالع الأسماء: داخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التونسي

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التونسي

الشيف التركي بوراك يوجه رسالة إلى أهالي القدس

الشيف التركي بوراك يوجه رسالة إلى أهالي القدس

الصحة بغزة تعلن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) ليوم الأحد

الصحة بغزة تعلن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) ليوم الأحد

&#34;الأوقاف الإسلامية&#34; بالقدس تدعو المواطنين لمواصلة الاعتكاف داخل الأقصى

"الأوقاف الإسلامية" بالقدس تدعو المواطنين لمواصلة الاعتكاف داخل الأقصى

منوعات

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل &#34;طريقي&#34; ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل "طريقي" ؟

بعد &#34;الاختيار 2&#34;.. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

بعد "الاختيار 2".. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

عربي

الغانم يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأحداث في القدس

الغانم يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأحداث في القدس

الجزائر تدين حرمان الفلسطينيين من حرية ممارسة الشعائر الدينية بالمسجد الأقصى

الجزائر تدين حرمان الفلسطينيين من حرية ممارسة الشعائر الدينية بالمسجد الأقصى

البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس

البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس

السعودية تعلن عن إقامة شعيرة الحج لهذا العام

السعودية تعلن عن إقامة شعيرة الحج لهذا العام