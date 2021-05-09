شؤون فلسطينية

نائب مصري: ندعو مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

نائب مصري: ندعو مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو مجلس النواب المصري عاطف مغاوري مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم واللجوء للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا في حديث لتلفزيون فلسطين عبر الموجة المفتوحة لتغطية أحداث القدس، الدول العربية إلى دعم ومساندة الهبة المقدسية المقدسة، وقال: "قد تكون محنة وتتحول إلى منحة كما حدث في يوم الأرض من قبل، ونقول للأشقاء العرب إن شعب فلسطين ليس بالزائدة السكانية التي ترغب إسرائيل في تهجيرها وإخراجها من بيوتها، وعلينا أن نقدم دعما كاملاً للمقدسيين".

كما وجه مغاوري رسالة لكل الفصائل الفلسطينية مفادها أنه لا انتخابات دون القدس، وأن توجه الأنظار نحو القضية المركزية وهي القدس ودعم الحق الفلسطيني والتعبير عن الغضب تجاه كل القوى التي تدعم إسرائيل.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة ولكنهما سقطا داخل القطاع

جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة ولكنهما سقطا داخل القطاع

الصفدي: يجب بلورة تحرك دولي فاعل لحماية القدس ومقدساتها وسكانها

الصفدي: يجب بلورة تحرك دولي فاعل لحماية القدس ومقدساتها وسكانها

الداخلية بغزة تتحدث عن قرار جديد يتعلق بمخالفي ارتداء الكمامة بالمركبات

الداخلية بغزة تتحدث عن قرار جديد يتعلق بمخالفي ارتداء الكمامة بالمركبات

أهالي الشيخ جراح: سنستمر بفعالياتنا لانتزاع حقنا وإلغاء التهجير

أهالي الشيخ جراح: سنستمر بفعالياتنا لانتزاع حقنا وإلغاء التهجير

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بعدة مناطق بمدينة القدس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بعدة مناطق بمدينة القدس

شاهد: اطلاق صاروخين من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترض أحدهما

شاهد: اطلاق صاروخين من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترض أحدهما

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعقد الثلاثاء اجتماعاً طارئاً لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس

"التعاون الإسلامي" تعقد الثلاثاء اجتماعاً طارئاً لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة ولكنهما سقطا داخل القطاع

جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة ولكنهما سقطا داخل القطاع

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

الحسيني: القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والدولي لإنقاذها من مخططات التهويد

طالع الأسماء: داخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الثلاثاء

طالع الأسماء: داخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

الصحة بغزة تعلن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) ليوم الأحد

الصحة بغزة تعلن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) ليوم الأحد

&#34;الأوقاف الإسلامية&#34; بالقدس تدعو المواطنين لمواصلة الاعتكاف داخل الأقصى

"الأوقاف الإسلامية" بالقدس تدعو المواطنين لمواصلة الاعتكاف داخل الأقصى

إصابات بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في الطور والعيسوية بالقدس

إصابات بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في الطور والعيسوية بالقدس

سلطات الاحتلال تقرر إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل

سلطات الاحتلال تقرر إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل

&#34;الوفاء والبناء&#34;: متمسكون بحقنا الديمقراطي بتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية

"الوفاء والبناء": متمسكون بحقنا الديمقراطي بتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية

منوعات

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

ما سبب عدم مشاهدة ابنة منى زكي أعمالها الفنية ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل &#34;طريقي&#34; ؟

هل استبعدت شيرين عبد الوهاب مي عمر من مسلسل "طريقي" ؟

بعد &#34;الاختيار 2&#34;.. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

بعد "الاختيار 2".. ما حقيقة تلقي إياد نصار رسالة غريبة من مجهول ؟

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن محمد أبو تريكة مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

شاهد: كيف تضامن الفنانين مع سكان حي الشيخ جراح

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد إعلان زواجها.. الجمهور يهاجم حنان رضا ويذّكرها بصورتها المثيرة التي طلبت حذفها

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

بعد تعرضها لخطأ طبي خطير.. شقيق إيمان الحصري يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

لماذا دافعت عفاف شعيب عن رانيا يوسف في واقعة البطانة المكشوفة ؟

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

شاهد: أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.. ماذا قالت

عربي

الغانم يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأحداث في القدس

الغانم يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأحداث في القدس

الجزائر تدين حرمان الفلسطينيين من حرية ممارسة الشعائر الدينية بالمسجد الأقصى

الجزائر تدين حرمان الفلسطينيين من حرية ممارسة الشعائر الدينية بالمسجد الأقصى

البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس

البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس

السعودية تعلن عن إقامة شعيرة الحج لهذا العام

السعودية تعلن عن إقامة شعيرة الحج لهذا العام