نائب مصري: ندعو مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

دعا عضو مجلس النواب المصري عاطف مغاوري مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم واللجوء للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



ودعا في حديث لتلفزيون فلسطين عبر الموجة المفتوحة لتغطية أحداث القدس، الدول العربية إلى دعم ومساندة الهبة المقدسية المقدسة، وقال: "قد تكون محنة وتتحول إلى منحة كما حدث في يوم الأرض من قبل، ونقول للأشقاء العرب إن شعب فلسطين ليس بالزائدة السكانية التي ترغب إسرائيل في تهجيرها وإخراجها من بيوتها، وعلينا أن نقدم دعما كاملاً للمقدسيين".



كما وجه مغاوري رسالة لكل الفصائل الفلسطينية مفادها أنه لا انتخابات دون القدس، وأن توجه الأنظار نحو القضية المركزية وهي القدس ودعم الحق الفلسطيني والتعبير عن الغضب تجاه كل القوى التي تدعم إسرائيل.