الداخلية بغزة تتحدث عن قرار جديد يتعلق بمخالفي ارتداء الكمامة بالمركبات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن العميد فايق المبحوح، رئيس خلية إدارة أزمة (كورونا) بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء الأحد، أن الأجهزة الشرطية المختصة ستشرع بتشديد متابعة التزام المواطنين في المركبات بارتداء الكمامة، وفرض غرامات مالية على المركبات المخالفة.



وأوضح العميد "المبحوح"، في تصريح لـ "موقع الداخلية"، أن ذلك يأتي في إطار تشديد متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا).



وأضاف "المبحوح"، أن الأجهزة الشرطية ستواصل تشديد المتابعة على التزام المحال التجارية والمنشآت كافة بالإجراءات الوقائية، مؤكداً أنه سيتم إغلاق المنشآت المخالفة، وفرض غرامات مالية على أصحابها.



ولفت إلى أنه سيتم منع استقبال المواطنين المخالفين لإجراءات السلامة والوقاية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، في إطار تشديد إجراءات السلامة والوقاية.



وقال إن مباحث (كورونا) بالشرطة وسائر الأجهزة المختصة، ستقوم بمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات اعتباراً من صباح غد الإثنين 10 مايو 2021.



وأهاب مدير عام العمليات المركزية بجميع المواطنين لرفع مستوى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية؛ حرصاً على السلامة العامة.