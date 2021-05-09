مباشر | قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على المواطنين بالقدس

شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بحي الشيخ جراح وباب العامود بالقدس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بحي الشيخ جراح وباب العامود بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح ومنطقة باب العامود بمدينة القدس، حيث اطلقت عليهم العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن العديد من الإصابات بين المواطنين

هذا ووصلت وحدات الخيالة الإسرائيلية ومركبات للمياه العادمة، إلى منطقة باب العامود، للهجوم على المواطنين المقدسيين في المكان.

وأكدت قناة (كان) الإسرائيلية، تجدد التظاهرات والمواجهات بالقدس، لافتة إلى أن الشبان الفلسطينيين ألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من مدينة القدس، تخللها مواجهات عنيفة، أسفرت عن العشرات من الإصابات والاعتقالات بين المواطنين.

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