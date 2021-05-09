شاهد: اطلاق صاروخين من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترض أحدهما









رام الله - دنيا الوطنأفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن صفارات الإنذار دوت، مساء اليوم الأحد، في شاطئ عسقلان، بالإضافة الى عدة مناطق في مستوطنات غلاف غزة، نتيجة اطلاق صاروخين من قطاع غزة، حيث اعترضت القبة الحديدية احدهما.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار، تم تحديد عمليتي إطلاق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، اعترضت القبة الحديدية عملية إطلاق واحدة".وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "القبة الحديدية اعترضت صاروخاً، والثاني سقط في منطقة مفتوحة أو في المياه بعسقلان.من جانبه موقع (بتخون شوتيف) الإسرائيلي، بأنه سمع دوي انفجارات في الأجواء، نتيجة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ أطلقت من قطاع غزة، لافتا إلى أن صفارات الانذار دوت في المنطقة الصناعية بعسقلان وشاطئ عسقلان و(لخيش) و(زيكيم) و(ياد مردخاي) و(نتيف هعتسرا).بدوره، قال موقع (مفزاك درومي): "القبة الحديدية حاولت اعتراض صاروخين في سماء شاطئ عسقلان".المراسل العسكري، روعي شارون، قال: "من المتوقع أن يرد الجيش الإسرائيلي الليلة على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".