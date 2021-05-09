"التعاون الإسلامي" تعقد الثلاثاء اجتماعاً طارئاً لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس، بما في ذلك خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح.



كما يبحث الاجتماع الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين في ساحاته ومنعهم من الوصول إليه، في إطار محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.