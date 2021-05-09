طالع الأسماء: داخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، يوم الثلاثاء.وطالبت الهيئة، في تصريح نشر على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.ودعت المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9:00 صباح الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.