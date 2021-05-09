شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تعلن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) ليوم الأحد

الصحة بغزة تعلن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) ليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في الدورة الثانية ليوم الأحد.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، إلى أن العدد الكلي اليومي للإصابات بلغ 344 إصابة، وذلك بعد فحص 1090 عينة، أي بنسبة إصابة حوالي 32%.

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