"الأوقاف الإسلامية" بالقدس تدعو المواطنين لمواصلة الاعتكاف داخل الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دعت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة مساء اليوم الأحد، المواطنين إلى الاستمرار في الاعتكاف داخل المسجد الأقصى المبارك.
وطالبت الأوقاف الإسلامية في بيان صدر عنها، المواطنين بالاعتكاف داخل المسجد لنيل الثواب وتحقيق أجر المرابطة فيه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
دعت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة مساء اليوم الأحد، المواطنين إلى الاستمرار في الاعتكاف داخل المسجد الأقصى المبارك.
وطالبت الأوقاف الإسلامية في بيان صدر عنها، المواطنين بالاعتكاف داخل المسجد لنيل الثواب وتحقيق أجر المرابطة فيه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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