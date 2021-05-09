"الأوقاف الإسلامية" بالقدس تدعو المواطنين لمواصلة الاعتكاف داخل الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعت ‏دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة مساء اليوم الأحد، المواطنين إلى الاستمرار في الاعتكاف داخل المسجد الأقصى المبارك.



‏وطالبت الأوقاف الإسلامية في بيان صدر عنها، المواطنين بالاعتكاف داخل المسجد لنيل الثواب وتحقيق أجر المرابطة فيه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.